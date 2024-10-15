المملكة تشارك في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بالهند

شاركت المملكة، ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بوفد ترأسه محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي، في أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2024 "WTSA" التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، والمنعقدة في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، بحضور رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي وكبار المسؤولين وصناع القرار في قطاع التقييس من مختلف دول العالم، وكذلك المنظمات المتخصصة والقطاع الخاص.
كما شارك التميمي في أعمال الندوة العالمية للمعايير (GSS)، المنعقدة على هامش الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، في جلسة حوارية حول "تحفيز التغيير: صياغة مستقبل الابتكار من قبل وزراء وقادة القطاع"، مبينًا الدور الملهم لقيادة المملكة في تحفيز النهج التشاركي لعمل الجهات التنظيمية ذات العلاقة بالاتصالات والتقنية من خلال رؤية المملكة 2030، لافتًا إلى دورها كذلك في توفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات الحيوية، لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع تحول المملكة إلى مجتمع رقمي.
وواصلت الهيئة الجهود القيادية للمملكة في الاتحاد من خلال قيادتها للمجموعة العربية، كونها رئيس الفريق العربي للتحضير للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، ممثلة بنائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع الاتصالات المهندس عبدالله المبدل، وذلك من خلال قيادتها لأبرز الموضوعات في الجمعية وشغلها العديد من المناصب القيادية في قطاع التقييس، بهدف وضع المعايير الفنية والتقنية الدولية التي توفر قاعدة مشتركة للابتكار والتنمية في مختلف المجالات.
يُذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات - وهو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات والتقنية - يعقد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات كل أربع سنوات، للموافقة على إستراتيجية الفترة المقبلة، وتعيين رؤساء ونواب رؤساء لجان الدراسات، وسنّ القرارات اللازمة لقطاع تقييس الاتصالات عالميًا. فيما تشترك بعضوية قطاع التقييس 194 دولة، وأكثر من 260 عضوًا من القطاع الخاص، وأكثر من 160 جهة بحثية وأكاديمية.