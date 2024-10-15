المملكة تشارك في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بالهند

كما شارك التميمي في أعمال الندوة العالمية للمعايير (GSS)، المنعقدة على هامش الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، في جلسة حوارية حول "تحفيز التغيير: صياغة مستقبل الابتكار من قبل وزراء وقادة القطاع"، مبينًا الدور الملهم لقيادة المملكة في تحفيز النهج التشاركي لعمل الجهات التنظيمية ذات العلاقة بالاتصالات والتقنية من خلال رؤية المملكة 2030، لافتًا إلى دورها كذلك في توفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات الحيوية، لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع تحول المملكة إلى مجتمع رقمي.