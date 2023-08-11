بين "سماح الـ5 سنوات" وقبول وإثبات.. جامعة حائل تلقى رضا مجتمعياً

سجّل القبول السنوي لجامعة حائل للعام الدراسي 1445هـ، رضى تاماً بين أوساط خريجي وخريجات الثانوية العامة بحائل، الذين التقتهم "سبق" في الأماكن العامة، والذين اتفقوا على أنهم وجميع أقاربهم أو من يعرفونه ممن تقدم بطلب الالتحاق بالدراسة بالجامعة للعام المقبل، تم قبوله بغض النظر عن تحقيق رغبته الأولى.
وأسهم سماح الجامعة باستقبال من مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات، في زيادة عدد المتقدمين على الجامعة، الأمر الذي خلق منافسة كبيرة بين المتقدمين في التخصصات النوعية غير الصحية التي أوضحت الجامعة أن القبول فيها مقتصر على خريجي الثانوية للعام الماضي فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة سمحت لاحقاً وبعد الفرز الأول لأبناء منطقة حائل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج منطقة حائل، بالتقديم بعد إرفاق إثبات السكن "صك أو عقد عمل" للقريب من الدرجة الأولى، و"بطاقة جامعية" للأخ أو الأخت الدارسين في الجامعة.
وذكر مراجعون لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة أنه حتى أمس الخميس 10 أغسطس 2023، لم تقبل الجامعة منهم عقود الإيجار أو تعاريف العُمد كإثبات سكن، إذ تعذّر قبولها من المسؤولين عن القبول بالجامعة، فيما لم تتضح ما تسفر عنه باقي الأيام المقبلة التي تسبق بداية الدراسة في 20 أغسطس 2023.
وعلمت "سبق" أن رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف، منذ بداية إجراءات القبول السنوي والتقديم في 16 يوليو 2023 يطّلع وعلى رأس الساعة، على سير العمل في القبول السنوي بالجامعة للعام الجامعي 1445هـ، وذلك بمتابعة من وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد الشمري، وتنفيذ عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور عبدالله الزهراني، ووكيله للتسجيل الدكتور طارق المريزيق، ووكيله للقبول الدكتور منصور التركي، وموظفي القبول.
وكان "الشريف" قد تفقد في 16 يوليو 2023 سير العمل في عمادة القبول والتسجيل، ووجّه بتقديم كل الإمكانات من أجل تسهيل ونجاح إجراءات القبول السنوي، وأشاد خلال تلك الزيارة بجهود القائمين على القبول بتوظيف التقنية في عملية القبول.
يُذكر أن جامعة حائل قد حجبت هذا العام ما اعتاد عليه المقبولون والمقبولات من إعلان النسب الموزونة الدنيا التي تم قبولها في تخصصات الجامعة المختلفة، واكتفت بعرضها للمقبول عند دخوله على حسابه ببوابة القبول، وهو الأمر الذي أعطاها خصوصية في ذلك، إلا أن من لم يتم قبوله لم تظهر له أدنى نسبة، الأمر الذي اضطر البعض لمراجعة عمادة القبول والتسجيل بالجامعة لمعرفة أسباب عدم قبوله أو النسبة الدنيا التي تم القبول عليها في التخصص الذي يطمح له، فيما احتوت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة باستقبال طلباتهم يدوياً ودراستها وقبول من تنطبق عليه معايير وشروط القبول.
من جهته، أسهم حُراّس الأمن بالجامعة من الجنسين في تنظيم المراجعين وتفويجهم وتنظيم الحركة المرورية في مواقف عمادة القبول والتسجيل والحرص على انسيابية دخول وخروج المراجعين، ومنع الازدحام، والتي تمت على الوجه الأكمل، وذلك بمتابعة من مدير إدارة الأمن والمرور سامي محمد العامر.
وقدّم المجتمع الحائلي، من خلال ما رصدته "سبق" في المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، شكره وتقديره لرئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف، على جهوده المبذولة في قبول الطلبة الجدد، فيما هنأه على نجاح القبول هذا العام.