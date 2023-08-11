بين "سماح الـ5 سنوات" وقبول وإثبات.. جامعة حائل تلقى رضا مجتمعياً

يُذكر أن جامعة حائل قد حجبت هذا العام ما اعتاد عليه المقبولون والمقبولات من إعلان النسب الموزونة الدنيا التي تم قبولها في تخصصات الجامعة المختلفة، واكتفت بعرضها للمقبول عند دخوله على حسابه ببوابة القبول، وهو الأمر الذي أعطاها خصوصية في ذلك، إلا أن من لم يتم قبوله لم تظهر له أدنى نسبة، الأمر الذي اضطر البعض لمراجعة عمادة القبول والتسجيل بالجامعة لمعرفة أسباب عدم قبوله أو النسبة الدنيا التي تم القبول عليها في التخصص الذي يطمح له، فيما احتوت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة باستقبال طلباتهم يدوياً ودراستها وقبول من تنطبق عليه معايير وشروط القبول.