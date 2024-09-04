رابطة العالَم الإسلامي تُدين التفجير الإرهابيّ في العاصمة الأفغانية

أدانت رابطة العالم الإسلامي، التفجيرَ الإرهابيَّ الذي وقع في العاصمة الأفغانية "كابل"، وتسبَّب في مقتلِ وإصابة العشرات.
جاء ذلك في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة؛ جدَّدتْ فيه التأكيدَ على موقِف الرَّابطة الرَّافض والمُدِين للعنف والإرهاب بكافَّة أشكاله وذرائعه، معربةً عن التضامُن التامِّ مع أفغانستان وشعبِها العزيز في مُواجهة كلِّ ما يُهدِّد أمنَ أفغانستان واستقرارَها وسلامةَ شعبها.
وتقدّمت الرابطة بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، ولعموم الشعب الأفغاني، سائلين المولى سبحانَه أن يتغمَّد المتوفَّين بواسع رحمته، وأن يمُنَّ على المُصابين بالشِّفاء العاجل.