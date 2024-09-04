رابطة العالَم الإسلامي تُدين التفجير الإرهابيّ في العاصمة الأفغانية

جاء ذلك في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة؛ جدَّدتْ فيه التأكيدَ على موقِف الرَّابطة الرَّافض والمُدِين للعنف والإرهاب بكافَّة أشكاله وذرائعه، معربةً عن التضامُن التامِّ مع أفغانستان وشعبِها العزيز في مُواجهة كلِّ ما يُهدِّد أمنَ أفغانستان واستقرارَها وسلامةَ شعبها.