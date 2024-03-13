"الذيابي": "النقل الوظيفي" حل مبتكر لتلبية احتياجات الجهات الحكومية وتعزيز استثمار رأس المال البشري

وأضاف: ستتيح هذه الخدمة لموظفي السلم العام النقل المباشر، أو بالترقية، أو النقل بالإعلان، أو نقل بالإعلان بالترقية، فهذه الخطوة سهّلت الطريق أمام الجهات الحكومية لإدارة عملية النقل وفق أُطر محددة بعيدة عن البيروقراطية الروتينية وفتحت الخيارات للموظفين من يرغبون بالتغيير.