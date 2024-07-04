"التجارة": أكثر من 1.5 مليون سجل تجاري قائم بالمملكة بنهاية الربع الثاني 2024
كشفت وزارة التجارة عن وجود 1.518.656 سجلًّا تجاريًّا قائمًا بالمملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بينها 1.165.705 في المؤسسات، و352.951 في الشركات.
وأوضحت "التجارة" أن 47% من السجلات التجارية القائمة للمؤسسات مملوكة للسيدات.
وأضافت في إنفوجرافيك نشرته اليوم، أن نسبة النمو في السجلات بلغت 4.3% مقارنة بالربع الأول من نفس العام 2024؛ فيما بلغت السجلات التجارية القائمة في المؤسسات المملوكة للشباب 38%.
وتوزعت السجلات في مناطق المملكة بالشكل التالي؛ حيث تصدرت الرياض بإجمالي 882.690 سجلًّا، تلتها مكة المكرمة بإجمالي 342.480؛ فيما حلت الشرقية بالمركز الثالث بإجمالي 235.606 سجلات، وجاءت الباحة في المركز الأخير بـ13.542 سجلًّا.
وكانت وزارة التجارة قد أصدرت نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثاني من العام 2024م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.
وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي السجلات المصدرة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 78%؛ حيث تم إصدار 121 ألف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ ليرتفع إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من مليون و518 ألف سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.
واستحوذت فئة الشباب "من الجنسين" على 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات في المملكة.
وتناولت النشرة الربعية التطور في القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، وأبرزت نمو السجلات التجارية في القطاعات الواعدة ممثلة في أنشطة: خدمات مناولة الحاويات، والخدمات اللوجستية، والنقل البري للركاب، والفنون والترفيه والتسلية، والحوسبة السحابية والألعاب الإلكترونية وغيرها؛ مما يوفر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصًا لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
كما سلّطت النشرة الضوء على السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافدًا هامًّا للاقتصاد الوطني؛ حيث نمت 17%، متجاوزة 40 ألف سجل تجاري للتجارة الإلكترونية بنهاية الربع الثاني 2024م.
ويمكن الاطلاع على النشرات الربعية لقطاع الأعمال التي تصدرها وزارة التجارة عبر الرابط: https://mc.gov.sa/nl.