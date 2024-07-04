"التجارة": أكثر من 1.5 مليون سجل تجاري قائم بالمملكة بنهاية الربع الثاني 2024

وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي السجلات المصدرة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 78%؛ حيث تم إصدار 121 ألف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ ليرتفع إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من مليون و518 ألف سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.