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الأمطار الرعدية مستمرة.. "الأرصاد" يكشف عن أبرز الظواهر الجوية للـ 24 ساعة المقبلة

الرطوبة 95 % بمحافظات عدة والحرارة بين 34 و10 مئوية
الأمطار الرعدية مستمرة.. "الأرصاد" يكشف عن أبرز الظواهر الجوية للـ 24 ساعة المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الأحد، ولمدة 24 ساعة.

وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار التوقعات بهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأضاف المركز أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض.

وتابع المركز، أن أعلى درجة حرارة اليوم 34 مئوية بينبع، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 10 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 95 % بمكة المكرّمة والسودة والباحة.

المركز الوطني للأرصاد
الأمطار الرعدية

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