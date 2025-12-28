مؤسسة الأمير محمد بن فهد تطلق ورشة "التطوع المستدام.. رؤية سعودية"

أطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع، اليوم بمدينة الرياض ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "التطوع المستدام.. رؤية سعودية" تستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 40 مشاركًا من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التطوع المستدام وتعزيز منظومة العمل التطوعي المؤسسي في المملكة.
وأوضح الأمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أن تنظيم الورشة يعكس التزام المؤسسة بتطوير منظومة العمل التطوعي، والانتقال بها من المبادرات الفردية أو الموسمية إلى نماذج مؤسسية أكثر كفاءة واستدامة، تقوم على التخطيط الإستراتيجي وقياس الأثر وتعظيم مردوده المجتمعي مؤكدًا أن المؤسسة تحرص من خلال هذه الورشة على ترسيخ مفهوم التطوع المستدام بوصفه مسارًا تنمويًا فاعلًا يسهم في دعم التنمية الوطنية ويعزز دور الإنسان كشريك رئيس في صناعة الأثر.
وبيّن أن الورشة تهدف إلى تمكين المشاركين من أدوات ومعارف عملية حديثة في إدارة العمل التطوعي، وتطوير البرامج والمبادرات بما يسهم في رفع كفاءتها وتحقيق أثر نوعي طويل الأمد، مشيرًا إلى تطلع المؤسسة لأن تسهم مخرجات الورشة في تقديم نماذج عملية قابلة للتطبيق وتوصيات نوعية تدعم تطوير السياسات والممارسات التطوعية، وتعزز حضور العمل التطوعي المؤسسي على المستويين المحلي والعربي.