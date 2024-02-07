موقف تاريخي.. جهود المملكة لحل القضية الفلسطينية تدحر التسريبات الأمريكية المغلوطة

وتتجلى مسيرة المساعدات التي بدأتها السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- منذ مؤتمر لندن عام 1935م المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية؛ حيث دعمت المملكة وساندت القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستمر الدعم وصولًا إلى العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة هذا العام، والجسور الجوية السعودية والقوافل البحرية العاجلة، تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية، والمعونات الغذائية إلى الأشقاء الفلسطينيين.