"الداخلية" تستعرض منصة لإطلاق طائرة دون طيار لمباشرة الحوادث المرورية بمعرض الدفاع العالمي 2024

تستعرض وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي 2024م بالرياض، الذي أقيم في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، منصة لإطلاق طائرة دون طيار "درون"، تعمل دون تدخل بشري من خلال القيادة الذاتية المرتبطة بمركز القيادة والتحكم من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق أحدث التقنيات المدمجة، للإسهام في تقليل زمن الاستجابة للحوادث البسيطة.