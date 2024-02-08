"الداخلية" تستعرض منصة لإطلاق طائرة دون طيار لمباشرة الحوادث المرورية بمعرض الدفاع العالمي 2024

تستعرض وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي 2024م بالرياض، الذي أقيم في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، منصة لإطلاق طائرة دون طيار "درون"، تعمل دون تدخل بشري من خلال القيادة الذاتية المرتبطة بمركز القيادة والتحكم من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق أحدث التقنيات المدمجة، للإسهام في تقليل زمن الاستجابة للحوادث البسيطة.
واطلع زوّار جناح وزارة الداخلية، على مكونات الصندوق الذي يوضع في الطرق الرئيسة، لتقليل الازدحامات ومباشرة الحوادث المرورية البسيطة، حيث تتوجه الطائرة إلى موقع الحادث لتصويره بزاوية 360 درجة، ويصل بعد ذلك تقرير إلكتروني إلى هاتف أطرافه عبر نظام "أبشر".
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز المنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.