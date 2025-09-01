هيئة تقويم التعليم تعلن مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للطلاب والطالبات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي، حيث يبدأ التسجيل للطلاب اعتبارًا من اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، فيما سيتاح التسجيل للطالبات ابتداءً من الاثنين 8 سبتمبر 2025. وأكدت الهيئة أن فترة عقد الاختبار ستبدأ يوم الجمعة 19 ديسمبر وتستمر حتى الأحد 21 ديسمبر 2025 في مختلف مناطق المملكة.
ويأتي اختبار القدرات العامة الورقي ضمن الاختبارات المعيارية التي تشرف عليها هيئة تقويم التعليم والتدريب، بهدف قياس قدرات الطلبة في مهارات التفكير والتحليل والاستدلال، بما يسهم في تهيئتهم للالتحاق بالتعليم الجامعي.
ودعت الهيئة الراغبين في التسجيل إلى المسارعة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للخدمات الإلكترونية: https://e-services.etec.gov.sa، مشيرة إلى أن مركز الاتصال الموحد 19925 متاح للإجابة عن استفسارات المستفيدين.