هيئة تقويم التعليم تعلن مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للطلاب والطالبات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي، حيث يبدأ التسجيل للطلاب اعتبارًا من اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، فيما سيتاح التسجيل للطالبات ابتداءً من الاثنين 8 سبتمبر 2025. وأكدت الهيئة أن فترة عقد الاختبار ستبدأ يوم الجمعة 19 ديسمبر وتستمر حتى الأحد 21 ديسمبر 2025 في مختلف مناطق المملكة.