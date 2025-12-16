مجموعة stc وإريكسون توقعان اتفاقية إطارية لمدة 5 سنوات لرفع كفاءة البنية التحتية وتبني التقنيات الرقمية في المملكة

من جانبه قال هاكان سيرفيل، نائب الرئيس ورئيس شركة إريكسون في المملكة: "نتشارك مع stc طموحات دعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030. وسنواصلالعمل مع stc من أجل تطوير البنية الرقمية، وترسيخ مكانة الاقتصاد السعودي على الساحة العالمية، بما يخدم مصالح stc ويساهم في تحقيق تطلعات رؤية 2030".