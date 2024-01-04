سيارة في الجوائز.. 60 فارسًا سعوديًا وقطريًا وكويتيًا يتنافسون بـ"سدرا" للأوتاد

وفي مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس الأربعاء، أكد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للبطولة حماد الحماد، أن البطولة تحظى برعاية من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبإشراف الاتحاد السعودي للفروسية، مشيراً إلى أن البطولة ستشهد السحب على جوائز قيمة للجمهور منها سيارة، وإحدى الخيول العربية، وجوائز بقيمة 60 ألف ريال للمشاركين في البطولة.