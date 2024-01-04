سيارة في الجوائز.. 60 فارسًا سعوديًا وقطريًا وكويتيًا يتنافسون بـ"سدرا" للأوتاد

يشارك 60 فارسًا وفارسة من السعودية وقطر والكويت في بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد بمحافظة بقيق، التي تنطلق فعالياتها، اليوم الخميس، على مدار ثلاثة أيام، من 4 إلى 6 يناير، وذلك على ميدان منتجع سدرا الصحراوي.
وفي مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس الأربعاء، أكد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للبطولة حماد الحماد، أن البطولة تحظى برعاية من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبإشراف الاتحاد السعودي للفروسية، مشيراً إلى أن البطولة ستشهد السحب على جوائز قيمة للجمهور منها سيارة، وإحدى الخيول العربية، وجوائز بقيمة 60 ألف ريال للمشاركين في البطولة.
وقال "الحماد" إن البطولة تساهم في تحقيق ركائز الرؤية التي من بينها بناء مجتمع حيوي من خلال توفير الرفاهية والازدهار للمواطنين، وزيادة اعتزازهم بتاريخهم وتراثهم الممتد وجذورهم الراسخة القوية وهويتهم الثقافية الفريدة، إضافة إلى أنها تحمل أبعاد رياضية وثقافية وسياحية، وهي من أهم الأبعاد التي تركز عليها رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن بطولة التقاط الأوتاد تأتي بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة في المملكة ودول الخليج، وتتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة مثل فعاليات جمال الخيل ومعرض الأدوات الحربية والفنون الفلكلورية وعروض الفروسية وساحة عربات الأطعمة والطيران الشراعي وفعاليات أخرى مخصصة للأطفال.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة محمد الهاشم، أن البطولة تهدف إلى ربط الجمهور الحاضر بالهوية الثقافية للمملكة من خلال الفعاليات المصاحبة للبطولة، مثل معرض الفارس العربي الذي يهدف إلى تعزيز الهوية العربية والوطنية ومدى استناد حاضر المملكة ومستقبلها المشرق بالإرث العريق والتاريخ الأصيل، لافتاً إلى أن البطولة تضم 10 حكام سعوديين، وهم من أبرز الحكام في المملكة ودول الخليج.
يذكر أن بطولة منتجع سدرا والفعاليات المصاحبة للبطولة تنطلق يومياً من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 12 صباحاً على ميدان منتجع سدرا الصحراوي الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع.