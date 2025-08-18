الدمام على موعد مع مزاد عقاري مليوني بمساحات تتجاوز 7 مليون

تُعلن شركة دار القياس للمزادات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» ، عن إقامة مزاد "خام الدمام" العلني الهجين وذلك يوم الإثنين 2025/09/01م الموافق 09/03/1447هـ حضورياً في تمام الساعة: 04:30 مساءً- في فندق كمبينسكي العثمان بمدينة الدمام / وإلكترونيًا عبر المنصة السعودية للمزادات.
يطرح المزاد أرضان خام بمساحات تتجاوز 7,800,000 متر مربع داخل حدود التنمية بمدينة الدمام، وتتميز بقربها من طريق الملك فهد والمطار الملك فهد الدولي، وبمحيط جغرافي مناسب للتطوير المتعدد والمشاريع الكبرى.
حيث يشكل موقع العقارين بيئة استراتيجية تخدم الامتداد العمراني وتواكب توجهات التنمية والتطور اللوجستي، مما يجعلها فرصة ملائمة للمشاريع التنموية والمخططات النوعية، خصوصًا في ظل توجه السوق نحو التوسع في الأراضي ذات الجاهزية العالية، كما تتميز الأراضي بفرص استثمار طويلة الأمد ضمن بيئة تنظيمية مرنة وجاذبة للمطورين والمستثمرين.
ويعتبر المزاد إحدى أكبر الفرص الاستثمارية لهذا العام ، كما ترحب شركة دار القياس للمزادات بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0538666516 – 0580783660 للتفاصيل: https://auctions.daralqias.com/kham-aldamaam/