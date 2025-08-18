الدمام على موعد مع مزاد عقاري مليوني بمساحات تتجاوز 7 مليون

حيث يشكل موقع العقارين بيئة استراتيجية تخدم الامتداد العمراني وتواكب توجهات التنمية والتطور اللوجستي، مما يجعلها فرصة ملائمة للمشاريع التنموية والمخططات النوعية، خصوصًا في ظل توجه السوق نحو التوسع في الأراضي ذات الجاهزية العالية، كما تتميز الأراضي بفرص استثمار طويلة الأمد ضمن بيئة تنظيمية مرنة وجاذبة للمطورين والمستثمرين.