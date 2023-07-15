استراتيجية جديدة لـ"شؤون الحرمين".. وهوية حديثة لمنظومة خدماتها

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن استراتيجية جديدة وهوية حديثة، وقرارات تطويرية شاملة لكل المجالات ومنظومة الخدمات، وزيادة فرص تمكين الشباب والفتيات على أعلى معايير الجودة العالمية، بداية العام الجديد 1445هـ.
وأكد أن منظومة الخدمات والأعمال داخل الرئاسة، شهدت تطورًا كبيرًا، خلال الأعوام الماضية.
وأشار "السديس" إلى أن أعمال الرئاسة داخل الحرمين الشريفين تحتاج إلى التطوير وتمكين الكفاءات وأصحاب الخبرات؛ من أجل تحقيق تطلعات القيادة وتوفير أفضل الخدمات من أجل ضمان راحة ضيوف الرحمن.