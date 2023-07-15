استراتيجية جديدة لـ"شؤون الحرمين".. وهوية حديثة لمنظومة خدماتها

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن استراتيجية جديدة وهوية حديثة، وقرارات تطويرية شاملة لكل المجالات ومنظومة الخدمات، وزيادة فرص تمكين الشباب والفتيات على أعلى معايير الجودة العالمية، بداية العام الجديد 1445هـ.