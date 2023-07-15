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استراتيجية جديدة لـ"شؤون الحرمين".. وهوية حديثة لمنظومة خدماتها

إعلان قراراتٍ تطويرية شاملة وزيادة فرص تمكين الشباب والفتيات
الرئيس العام لشؤون الحرمين عبدالرحمن السديس
الرئيس العام لشؤون الحرمين عبدالرحمن السديس

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن استراتيجية جديدة وهوية حديثة، وقرارات تطويرية شاملة لكل المجالات ومنظومة الخدمات، وزيادة فرص تمكين الشباب والفتيات على أعلى معايير الجودة العالمية، بداية العام الجديد 1445هـ.

وأكد أن منظومة الخدمات والأعمال داخل الرئاسة، شهدت تطورًا كبيرًا، خلال الأعوام الماضية.

وأشار "السديس" إلى أن أعمال الرئاسة داخل الحرمين الشريفين تحتاج إلى التطوير وتمكين الكفاءات وأصحاب الخبرات؛ من أجل تحقيق تطلعات القيادة وتوفير أفضل الخدمات من أجل ضمان راحة ضيوف الرحمن.

عبدالرحمن السديس
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين
الرئيس العام لشؤون الحرمين

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