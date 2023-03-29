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رمضان أيام زمان.. تعرف على الاستعدادات والفطور والسحور لدى الأجداد قبل 70 عامًا.. "سبق" تستعرض الذكريات

هذه أهم أعمال المرأة في رمضان.. وهل كان يسهر الأجداد في الشهر المبارك؟ ولماذا؟