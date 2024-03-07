تعاون سعودي - كازاخستاني في الطاقة المتجددة والابتكارات ومكافحة الاحتباس الحراري

وقّع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز, وزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف؛ في العاصمة الكازاخستانية أستانا اليوم، برنامجا تنفيذيا للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة كازاخستان، تحت مظلة مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في 12 يونيو 2023م، التي تشمل التعاون بينهما في عدد من قطاعات الطاقة كالبترول والغاز ومشتقاتهما، والتكرير، والبتروكيميائيات، والكهرباء، والهيدروجين النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة وذلك بحضور الرئيس قاسم جومارت توقاييف رئيس جمهورية كازاخستان.