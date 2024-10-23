من يناير 2025.. تطبيق المرحلة الإلزامية الأولى لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية

وكشفت الهيئتان أن المرحلة الإلزامية الأولى ستشمل الهواتف المتنقلة، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، وأجهزة القراءة الإلكترونية، وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، وسماعات الرأس، وسماعات الأذن، والسماعات المكبرة للصوت، ولوحات المفاتيح، وأجهزة مؤشر الحاسب (الفأرة)، بالإضافة إلى أنظمة الملاحة المحمولة، ومكبرات الصوت المحمولة، والموجهات اللاسلكية (راوتر). فيما ستنطلق المرحلة الثانية في الأول من أبريل لعام 2026م، وتشمل أجهزة الحاسب الآلي المحمولة.