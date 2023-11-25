موجة من الدفء تؤثر على العديد من مناطق المملكة الأيام القادمة لتُقارب "30" مئوي

تُشير أحدث الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي إلى توقّعات بأن تتأثّر العديد من مناطق المملكة السعودية خلال الأيام القادمة، بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أدفأ بكثير من المُعتاد، وتتسبّب في ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، وذلك بالرغم من اقتراب دخول فصل الشتاء بحسب تقويم علم الأرصاد الجوية.
ويُتوقّع، بمشيئة الله، أن يندفع منخفض جوي في طبقات الجو العالية تدريجيًّا للحوض الشرقي والأوسط من البحر الأبيض المُتوسط، ويؤدّي ذلك إلى اشتداد المُرتفع الجوي العلوي على مناطق شبه الجزيرة العربية، ومُترافقًا بكتلة هوائية دافئة.
وترتفع درجات الحرارة يوم السبت في أجزاء عِدّة من شمال غرب وغرب ووسط المملكة، وتوالي ارتفاعها الإضافي يوم الأحد في عُموم مناطق المملكة، وتُصبح بذلك أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود "5-7" درجات مئوية، وتكون بذلك حول الـ"30" درجة مئوية في أغلب المناطق الغربية والوسطى، وأقل من ذلك بقليل في شمال المملكة، وأجزاء من المنطقة الشرقية.
وتسود بذلك أجواء مُستقرّة ودافئة نهارًا في غالبية مناطق المملكة، بينما تكون لطيفة في ساعات الليل، وتميل للبُرودة شمال المملكة، وبخاصة في ساعات مُتأخّرة من الليل.