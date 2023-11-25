موجة من الدفء تؤثر على العديد من مناطق المملكة الأيام القادمة لتُقارب "30" مئوي

وترتفع درجات الحرارة يوم السبت في أجزاء عِدّة من شمال غرب وغرب ووسط المملكة، وتوالي ارتفاعها الإضافي يوم الأحد في عُموم مناطق المملكة، وتُصبح بذلك أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود "5-7" درجات مئوية، وتكون بذلك حول الـ"30" درجة مئوية في أغلب المناطق الغربية والوسطى، وأقل من ذلك بقليل في شمال المملكة، وأجزاء من المنطقة الشرقية.