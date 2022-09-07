صندوق التنمية الزراعية يوقّع عقوداً تمويليةً بنحو 750 مليون ريال

وقّع صندوق التنمية الزراعية عدداً من العقود التمويلية مع عددٍ من الشركات بقيمة إجمالية تجاوزت 650 مليون ريال للمساهمة في تمويل استيراد عدد من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، وهي الذرة الصفراء وفول الصويا والشعير، ضمن مبادرة الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي.