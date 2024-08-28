اختتام البرنامج التدريبي عن إنتاج العسل من غابات المانجروف بالشرقية

اختتم برنامج التنمية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، أمس، البرنامج التدريبي عن إنتاج العسل من غابات المانجروف، والممارسات الجيدة لزيادة الإنتاج بالمنطقة الشرقية، بحضور ومشاركة عددٍ من المزارعين والنحّالين والمختصّين في إنتاج العسل.
وأوضحت "زراعة الشرقية"، أن البرنامج الذي أُقيم في محافظة القطيف، يأتي ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة؛ ويهدف إلى رفع مستوى الوعي حول ممارسات تربية النحل والممارسات الجيدة لإنتاج عسل المانجروف بشكل أفضل، الذي سيُسهم في الاستخدام المستدام لغابات المانجروف وتحسين ظروف بقائها واستمرار المجتمعات الساحلية.
وبيّنت أن البرنامج التدريبي تضمن عرض مفاهيم ومبادئ وفوائد الإنتاج العضوي للعسل، وتربية النحل، ومتطلبات التحول للإنتاج العضوي في تربية النحل، والتركيز على الممارسات الجيدة في تربية نحل العسل وكيفية زيادة الإنتاج من العسل بتطوير طرق التربية وتبني التقنيات الحديثة، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات والآراء والمناقشة حول إنتاج العسل من غابات المانجروف والممارسات الجيدة لزيادة الإنتاج.