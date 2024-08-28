اختتام البرنامج التدريبي عن إنتاج العسل من غابات المانجروف بالشرقية

وأوضحت "زراعة الشرقية"، أن البرنامج الذي أُقيم في محافظة القطيف، يأتي ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة؛ ويهدف إلى رفع مستوى الوعي حول ممارسات تربية النحل والممارسات الجيدة لإنتاج عسل المانجروف بشكل أفضل، الذي سيُسهم في الاستخدام المستدام لغابات المانجروف وتحسين ظروف بقائها واستمرار المجتمعات الساحلية.