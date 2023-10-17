متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة.. "الزعاق" يوضّح طبيعة الرياح خلال موسم "الوسم"

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ عن طبيعة الرياح خلال موسم "الوسم".
وقال الزعاق؛ مع دخول موسم الوسم تختفي هوية الريح، فتكون رياحه متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة.
وأضاف في فيديو على حسابه في "إكس" -تويتر سابقاً- أنه خلال موسم الوسم يتحدّد مسار السحب، فتأتي من الجهة الغربية ويبدأ انكماش الرطوبة وتتحوّل إلى ضباب، لافتاً إلى أن الوسم يعد من أهم مواسم السنة على الإطلاق، وعن طريقه نعرف ماهية الموسم القادم من حيث الإمطار والربيع والإجداب، فالرياح الرطبة مؤشر إيجابي، بينما يعني تلاشي السحب العابرة مؤشراً سلبياً بشأن الموسم القادم.
وتابع، مع دخول موسم الوسم نودع رياح السموم وتختفي عنا 6 أشهر تقريباً ونستقبل الرياح المشوبة بالبرودة والباردة وتسكن معنا طوال موسمَي الشتاء والربيع القادمين وتتحوّل الرطوبة الخانقة على السواحل إلى ناعمة.