متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة.. "الزعاق" يوضّح طبيعة الرياح خلال موسم "الوسم"

وأضاف في فيديو على حسابه في "إكس" -تويتر سابقاً- أنه خلال موسم الوسم يتحدّد مسار السحب، فتأتي من الجهة الغربية ويبدأ انكماش الرطوبة وتتحوّل إلى ضباب، لافتاً إلى أن الوسم يعد من أهم مواسم السنة على الإطلاق، وعن طريقه نعرف ماهية الموسم القادم من حيث الإمطار والربيع والإجداب، فالرياح الرطبة مؤشر إيجابي، بينما يعني تلاشي السحب العابرة مؤشراً سلبياً بشأن الموسم القادم.