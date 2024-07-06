خيوط من حرير وذهب.. 9 مراحل احترافية لـ"صناعة كسوة الكعبة" بخبرات سعودية

وفي المرحلة التاسعة يتمّ تجميع الكسوة من خلال تجميع قطع كسوة الكعبة المشرفة وتوصيلها بعضها ببعض، وتجميع قطع ستارة باب الكعبة المشرفة، وتثبيت القطع المذهبة على كسوة الكعبة المشرفة من حزام الكعبة وما تحت الحزام وغيرها. وأخيرًا تلبيس الكعبة؛ حيث يتمّ تغيير الكسوة القديمة بأخرى جديدة كل عام في غرة محرم؛ إذ يتمّ إسدال الكسوة المخصصة لكل جدار من جدران الكعبة على حدة، وتثبيت القطع الأربع مع بعضها البعض من الأركان ومن أسفل الكعبة، ومن ثَم تركيب ستارة باب الكعبة المشرفة.