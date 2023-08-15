"6 صباحًا".. حملة توعوية يطلقها مجلس شؤون الأسرة

وتستعرض الحملة التي تستمر خمسة أيام، عددًا من الرسائل الإعلامية، منها احتواء مخاوف الأبناء ومرافقتهم ليومهم الدراسي الأول لتعزيز استقرارهم النفسي ونجاحهم الدراسي، وتكوين اتجاهات نفسية إيجابية لدى الأبناء تجاه المدرسة للإسهام في سرعة تقبلهم لمرحلتهم الدراسية الجديدة، والحوار الفاعل مع الأبناء لتحفيزهم على التحدث بانفتاح عن ما يواجهونه خلال يومهم الدراسي، واللمسة الأسرية والرعاية الحانية على الأبناء خلال يومهم الدراسي لدعم شعورهم الإيجابي تجاه المدرسة، والتأكيد على دعم الأسرة للطالب الجديد لتحقيق الطموحات الدراسية والنجاحات المستقبلية.