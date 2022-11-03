تزامناً مع اليوم العالمي.. "الدارة" تُسخّر التقنية لحفظ التاريخ عبر "رقمنْ".. منجزات وأرقام

تزامناً مع اليوم العالمي للحفظ الرقمي، استعرضت "دارة الملك عبدالعزيز" بعضاً من منجزات المركز السعودي للمحتوى الرقمي (رقمن) الذي يُعد الأول من نوعه في حفظ المصادر التاريخية الوطنية، وسخّرت له الإمكانات الحديثة والمتقدمة لمواكبة التطور الرقمي، في سبيل سعيها لتحقيق أهم أهدافها المتمثلة في الحفاظ على الإرث التاريخي التي تحتويه من "وثائق ومخطوطات وصور وأفلام وكتب".