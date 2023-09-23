بالقهوة والحلوى الشعبية.. "مطارات جدة" تحتفل باليوم الوطني مع المسافرين

وأوضح أن اليوم الوطني لهذا العام يأتي وسط عدد من المنجزات التي حققتها مطارات جدة، ومن أهمها نجاح موسمي العمرة والحج، وتفعيل برنامج "مصفوفة الحساسية" للتأكد من التوزيع التشغيلي الأمثل للرحلات، مما أسهم في تحقيق المطار للعديد من الأرقام التشغيلية غير المسبوقة، بالإضافة إلى تقديم العديد من الرسائل التوعوية للمسافرين ضمن 5 لغات متنوعة، عبر الشاشات والرسائل النصية، علاوة على زيادة أعداد وجهات السفر عبر المطار.