اتفاقية بين الصناعة وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد لتنظيم منح التراخيص التعدينية

وتهدف المبادرة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين المشهد الحضري وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات البيئية وفق الأنظمة والممارسات المعتمدة من الجهة المختصة بالبيئة، إضافة إلى الإسهام في تنمية المجتمعات المحلية وخلق الفرص الوظيفية، ومبادرة التشجير في أراضي المحمية؛ وذلك تكاملًا مع الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة وامتدادًا للمبادرات الرائدة في هذا المجال وفي مقدمتها (مبادرة السعودية الخضراء) ومبادرة (الشرق الأوسط الأخضر).