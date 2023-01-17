صندوق الفعاليات الاستثماري يدعم أربعة قطاعات بشعار "المملكة واجهة عالمية"

وعبر بناء شراكات استراتيجية مع المشغلين والمطورين العالميين وصنّاع المحتوى، سيعزز صندوق الفعاليات الاستثماري تطوير عدد من المواقع مثل المسارح والمعارض الفنية، التي بدورها ستثري حياة المواطنين والمقيمين والزوار، وتدعم رؤية المملكة بأن تصبح مركزًا ترفيهيًّا عالميًّا، واستقبال 100 مليون زائر بحلول عام 2030.