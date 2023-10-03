تحذير سعودي للخطوط الجوية الباكستانية بسبب عدم الالتزام بالجداول الزمنية

وذكرت قناة "سما" الباكستانية، أن الهيئة السعودية أبلغت عدة شركات طيران -بما فيها الخطوط الباكستانية- بالملاحظات المتعلقة بعدم التزامها بالجداول الزمنية للرحلات القادمة والمغادرة؛ مما قد يعرضها للعقوبات وفقًا للأنظمة.