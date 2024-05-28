للحجاج أصحاب الأمراض المزمنة.. 9 استعدادات صحية ضرورية خلال الحج بتوقيع "صحة جدة"

ونصحت "الصحة"، بضرورة مراجعة الطبيب قبل السفر، والاستعداد باللياقة البدنية قبل السفر، وارتداء سوار تعريفي، والحرص على حمل تقرير الحالة الصحية وجرعات الأدوية، وتحضير طريقة لحفظ الأدوية من التلف أثناء الرحلة، وتجهيز كميات من الأدوية تكفي مدة الرحلة.