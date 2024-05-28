للحجاج أصحاب الأمراض المزمنة.. 9 استعدادات صحية ضرورية خلال الحج بتوقيع "صحة جدة"

كشفت "صحة جدة" عن أبرز الاستعدادات الصحية التي يجب اتخاذها قبل بدء رحلة الحج لضيوف الرحمن الذين يعانون الأمراض المزمنة.
ونصحت "الصحة"، بضرورة مراجعة الطبيب قبل السفر، والاستعداد باللياقة البدنية قبل السفر، وارتداء سوار تعريفي، والحرص على حمل تقرير الحالة الصحية وجرعات الأدوية، وتحضير طريقة لحفظ الأدوية من التلف أثناء الرحلة، وتجهيز كميات من الأدوية تكفي مدة الرحلة.
وشددت في إنفوجراف لها على ضرورة شرب المياه وحمل المظلة أثناء المناسك، وأخذ واستكمال تطعيمات الحج، وارتداء الكمامة وغسل اليدين بانتظام.