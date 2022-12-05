جزيرة "سندالة".. وجهة الأحلام بمفهوم يمزج الطبيعة بالمساكن العصرية

تُعد السياحة الطبيعية مرتكزًا رئيسًا لأجندة رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي أولت الحياة البحرية اهتمامًا بالغًا ينعكس على الكائنات التي تعيش في المياه وعلى البيئة بشكل عام، وتستهدف السعودية ضمن خططها السياحية والاقتصادية استثمار الموارد الطبيعية؛ منها الشواطئ والبحار التي تحوي في قاعها تنوّعًا سمكيًا وشعبًا مرجانية، علاوةً على مناظرها التي تخطف الأنظار.