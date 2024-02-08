بتقنياتها المتقدمة.. "سدايا" تسهل دخول الزوار إلى مطار معرض الدفاع العالمي

وتأتي هذه الجهود في إطار ما تحظى به "سدايا" من دعم منقطع النظير من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة -حفظه الله- لتضطلع بدورها في النهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما بوصفها المرجع الوطني لهما من تطوير وتنظيم وتعامل.