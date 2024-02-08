بتقنياتها المتقدمة.. "سدايا" تسهل دخول الزوار إلى مطار معرض الدفاع العالمي

جهزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مطار معرض الدفاع بملهم شمال مدينة الرياض، بمختلف التقنيات المتقدمة التي سهّلت إجراءات دخول زوار المعرض على مدى أربعة أيام منذ إقامته.
وشملت تجهيزات "سدايا" إعداد خطة عمل تقنية لدعم المطار بالمكونات التشغيلية لأنظمة السفر والحدود، وتفعيل شبكة وأنظمة "سدايا" في المطار من خلال تركيب وتهيئة أجهزة الشبكة ومحطات العمل، وتقديم الدعم والحلول التقنية على مدار الساعة لأنظمة وشبكات الهيئة.
وتأتي هذه الجهود في إطار ما تحظى به "سدايا" من دعم منقطع النظير من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة -حفظه الله- لتضطلع بدورها في النهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما بوصفها المرجع الوطني لهما من تطوير وتنظيم وتعامل.
وتؤكد هذه الجهود المساعي الحثيثة التي تبذلها "سدايا" لتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لخدمة قطاعات الدولة، ودعم التحول الرقمي؛ لتتمكن من تقديم أفضل الأداء في خدماتها، بالإضافة إلى تعزيز جهود التعاون بين قطاعات الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.