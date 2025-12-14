ولي العهد يتلقى رسالة من الرئيس الصيني تؤكد متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – رسالة خطية من فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.