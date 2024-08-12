مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك يحصد شهادة اعتماد تجربة العميل

ويُعد مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك أحد المطارات الدولية التابعة لشركة تجمع مطارات من بين 22 مطارًا محليًا وسياحيًا ودوليًا، ويخدم العديد من المحافظات والضواحي المجاورة في المنطقة.