مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك يحصد شهادة اعتماد تجربة العميل

حقق مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي في تبوك على شهادة الاعتماد لتجربة العميل من المستوى الثاني، وذلك من خلال استبيان (ASQ) الذي يعتمده مجلس المطارات الدولي (ACI).
وتأتي هذه الشهادة تقديرًا لجهود المطار في المتابعة المستمرة والتواصل الفعّال لرصد آراء المسافرين، التي تعكس حرص المطار على تقديم أعلى مستويات الخدمة والرضا للوصول إلى تجربة سفر مريحة وسلسلة، والارتقاء بتجربة العملاء بشكل دائم.
ويُعد مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك أحد المطارات الدولية التابعة لشركة تجمع مطارات من بين 22 مطارًا محليًا وسياحيًا ودوليًا، ويخدم العديد من المحافظات والضواحي المجاورة في المنطقة.