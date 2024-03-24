الرياض تستضيف المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF) 2024 في ديسمبر القادم

تستضيف العاصمةُ الرياض المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت "IGF" في دورته الـ"19" بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، خلال الفترة من 15- 19 ديسمبر 2024م، وتجمع فيه خبراء العالم لمناقشة وصياغة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، والتوافق عليها بشكل تشاركي بين الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
وتفصيلًا: ويهدف المنتدى الذي تنظّمه الأمم المتحدة بشكل سنوي، إلى مناقشة قضايا السياسات المتعلقة بحوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة وإيجاد الحلول لها؛ لتعزيز التعاون الدولي ورفع مستوى الوعي.
وتؤكد هذه الاستضافة الإمكانيات العظيمة التي تحظى بها المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الرقمية، وتفوقها في كثير من المجالات وفق برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى الدور الريادي الذي تقوده لزيادة الشمولية الرقمية وسد الفجوة حول العالم، والإسهام في بناء اقتصاد رقمي مزدهر وشامل للجميع، بما يُحقِّق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.