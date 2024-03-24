الرياض تستضيف المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF) 2024 في ديسمبر القادم

وتؤكد هذه الاستضافة الإمكانيات العظيمة التي تحظى بها المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الرقمية، وتفوقها في كثير من المجالات وفق برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى الدور الريادي الذي تقوده لزيادة الشمولية الرقمية وسد الفجوة حول العالم، والإسهام في بناء اقتصاد رقمي مزدهر وشامل للجميع، بما يُحقِّق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.