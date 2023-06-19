اليوم.. انطلاق دورة إمام الدعوة العلمية الـ11 بمكة لكبار العلماء في الحج

وتفصيلًا يشارك في الدورة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة بكلمة توجيهية لضيوف الرحمن، يلقيها نيابة عنه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، ويلقي الأستاذ الدكتور الشيخ سعد بن ناصر الشثري، المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، كلمة بعنوان "وأذن في الناس بالحج".