المملكة تمنح الفرصةَ للمكونات اليمنية للعودة ببلدهم للأمن والاستقرار

ويتمثّل هذا السعيُ في خطوات عديدة؛ من بينها زيارة سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، سابقًا لصنعاء، والتي تمثل خطوة جديدة لإنهاء الأزمة اليمنية؛ دعمًا للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021م، والوصول لحلّ سياسي شامل ومستدام.