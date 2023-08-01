المملكة تمنح الفرصةَ للمكونات اليمنية للعودة ببلدهم للأمن والاستقرار

يمثل سعيُ قيادة المملكة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، فرصةً كبيرة أمام المكونات اليمنية؛ الأمر الذي يحتم عليها استغلالَ هذه الفرصة للخروج من النفق المظلم الذي تعيش فيه البلاد، وتحقيق أمن وسلامة ورفاهية الشعب اليمني الشقيق.
ويتمثّل هذا السعيُ في خطوات عديدة؛ من بينها زيارة سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، سابقًا لصنعاء، والتي تمثل خطوة جديدة لإنهاء الأزمة اليمنية؛ دعمًا للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021م، والوصول لحلّ سياسي شامل ومستدام.
كما نجحت المملكة من قبل في جمع الأطراف والمكونات اليمنية للحوار بهدف التوصّل لاتفاق سياسي شامل، بعكس ما تريده التيارات الهادفة إلى إدامة الأزمة في اليمن.
من جهة أخرى كان للمملكة دورٌ محوري في إنجاح صفقات المختطفين والأسرى، وسعيها المستمرّ لإطلاق الكل.
وتضع المملكةُ، دومًا، وقفَ نزيف الدم للشعب اليمني الشقيق، ورفع المعاناة التي يعيشها اليمنيون، وكذلك معالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني؛ هدفًا نصب أعينها؛ انطلاقًا من دورها الإنساني.