إغلاقٌ جزئيٌّ بطريق الملك عبدالله لتنفيذ مشروع تحسين جودة مياه الشرب بالدمام

وبيَّنت أن المرحلة الأولى تشمل إغلاقًا جزئيًا بطول (500) متر بطريق الملك عبدالله بدءاً من تقاطعه مع طريق الملك فيصل حتى إشارة التقاطع مع طريق الملك سعود، مع استمرار حركة المركبات القادمة من طريق الملك فيصل شرقاً إلى طريق الملك عبدالله شمالًا، مبينة أنه سيستمر تنفيذ هذه المرحلة لمدة 45 يومًا، وستستكمل المراحل الأخرى المتبقية على امتداد طريق الملك عبدالله شمالاً للوصول إلى تقاطع شارع الأشرعة بذات الإستراتيجية بمسافة إغلاق طولها (500) متر لمدة (45 يومًا)؛ ليصبح إجمالي مدة العمل في المراحل الأربع (180) يوم عمل.