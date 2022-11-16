عناية الملك عبدالعزيز بالعمل الخيري.. أعمال متنوعة توثقها "الدارة"

في شعبان من عام 1347هـ أمر "الملك عبد العزيز" ـ رحمه الله ـ بتجديد الإضاءة في المسجد الحرام وزيادتها حتى بلغت ألف لمبة، ولم يحن شهر رمضان حتى صار المسجد الحرام مضاء كله بالكهرباء، وكانت الإضاءة تعتمد على آلتين، إحداهما كبيرة تستخدم في وقت الذروة، وأخرى صغيرة تستخدم في آخر الليل إلى قبيل الفجر، ومع ازدياد أعداد الحجاج أمر "المؤسس" بإضافة آلة ثالثة في عام 1349هـ مع إضافة المزيد من المصابيح لزيادة الإضاءة.