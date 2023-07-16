"ذات اللايكات" و"قابل للنشر" تختتمان عروضهما المسرحية في الرياض وحائل

ودارت أحداث المسرحية حول امرأة تجد نفسها دون مقدمات في عالم الشهرة بلا قصد، وتتفاجأ بأنها قد وقعت في العديد من المشاكل خلال محاولاتها التكيف مع وضعها الجديد، وسط مجموعة من المتسلقين وعدد من الشركات الفاسدة المحيطة بها، فتحاول جاهدة التخلص من كل ذلك والعودة إلى حياتها الطبيعية، وسط الأحداث المضحكة التي تمنح الزوار أوقاتاً فريدة، وأجواء ترفيهية مميزة.