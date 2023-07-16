"ذات اللايكات" و"قابل للنشر" تختتمان عروضهما المسرحية في الرياض وحائل

اختتمت، أمس، ضمن فعاليات جولة المملكة 2023 عروض مسرحيتي "قابل للنشر"، و"ذات اللايكات"، بعد عرضهما على مدى ثلاثة أيام، خلال الفترة ما بين 13-15 يوليو الجاري في مدينتي الرياض وحائل.
وكان مسرح النادي الأدبي الثقافي في حائل قد شهد أمس اختتام عروض مسرحية "قابل للنشر"، إحدى مسرحيات جولة المملكة 2023، التي تأتي ضمن مبادرات الهيئة العامة للترفيه، بالشراكة الاستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، وأدّى أدوار المسرحية عدد من نجوم الفن، أبرزهم أحمد العونان، وأميرة محمد، وسلطان الفرج، وشهاب حاجية، ورحاب، وسهام.
ودارت أحداث المسرحية حول امرأة تجد نفسها دون مقدمات في عالم الشهرة بلا قصد، وتتفاجأ بأنها قد وقعت في العديد من المشاكل خلال محاولاتها التكيف مع وضعها الجديد، وسط مجموعة من المتسلقين وعدد من الشركات الفاسدة المحيطة بها، فتحاول جاهدة التخلص من كل ذلك والعودة إلى حياتها الطبيعية، وسط الأحداث المضحكة التي تمنح الزوار أوقاتاً فريدة، وأجواء ترفيهية مميزة.
وفي السياق ذاته انتهت أمس آخر عروض مسرحية "ذات اللايكات" التي خاض فيها الفنان إبراهيم الحجاج تحدياً كوميدياً مع مجموعة من الفنانين مثل خالد صقر، وفيصل الدوخي، ونواف الشبيلي، إضافة إلى محمد القحطاني، وفيّ فؤاد، وريم العلي، ومهدي الناصر، وعلي الهوساوي، وعامر الكعبي، ودنيا العنزي.
وتناولت المسرحية قصة أربعة مؤثرين في شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي يواجهون مجموعة من التحديات بقيادة عرابهم وصانع شهرتهم، بعد ظهور مؤثر خارق آخر يهدد شهرتهم، مما يضطرهم لخوض تحديات "ذات اللايكات" التي يسعون فيها لتدميره أمام الجماهير، ولكن تأخذ الأحداث منحى غير متوقع تكشفه أحداث المسرحية وعروضها الشيقة.
وضمن فعاليات جولة المملكة 2023، ينتظر أهالي وزوار القصيم عروض مسرحية "أنا زومبي 2"، التي ستنطلق 20 يوليو الجاري، وتستمر ثلاثة أيام، وتبدأ عروضها عند التاسعة مساء، حتى الثانية عشرة صباحاً في الصالة الرياضية بجامعة القصيم، ويمكن حضور المسرحية بالحجز عبر الرابط
وتعد جولة المملكة 2023، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه التي أسهمت في خلق أحداث ترفيهية جديدة ومستمرة تدور حول مناطق ومدن المملكة، ومنحها خيارات متنوعة في الحفلات الغنائية والعروض المسرحية المميزة.