لجنة مكافحة المخدرات تحذر من أمراض نفسية شديدة الخطورة جراء الإدمان

وبخصوص الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية؛ تُعدّ الوقاية من أهم العناصر الاستراتيجية لمكافحة المخدرات وتعاطي المؤثرات, إذ تركز غالبية الاستراتيجيات العالمية في مجال مكافحة المخدرات على منع عرض المخدرات من خلال التركيز على منع تهريب المخدرات, وصناعتها, وترويجها, وتبادلها, وسن الأنظمة والعقوبات وإيجاد الأجهزة الأمنية والرقابية الكافية والمدربة بشكل متقدم, إلى جانب منع الإقبال على تعاطي المخدرات عبر تصميم برامج الوقاية والتعليم الملائمة التي تنشر الوعي الكافي بخطر تعاطي المؤثرات العقلية وتزيد من معدل الإجراءات والسياسات التي تقي وتحمي الصغار والشباب من عوامل خطورة الإقبال على التعاطي, بالإضافة إلى خفض الضرر الصحي المرتبط بتعاطي المخدرات من خلال مساعدة المبتدئين في التعاطي على وقف تعاطي المؤثرات العقلية, وعلاج المدمنين ومنعهم من مواصلة التعاطي, ومعالجة الأمراض المصاحبة للتعاطي, وإعادة تأهيل المتعافين من تعاطي المخدرات وإعادة تأهيلهم الفكري والنفسي والمهني وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمعاودة الاندماج في المجتمع والعودة إلى الإنتاجية والاعتماد على الذات في مواجهة ظروف الحياة بعيدًا عن تعاطي المخدرات.