"الربيش": إعلان ولي العهد تأسيس المنظمة العالمية للمياه تأكيد لدور المملكة الحيوي في التصدي للتحديات

وبين "الربيش" أن الجامعة تعمل ضمن منظومة التعليم العالي في المملكة إلى تسخير طاقاتها العلمية ومشاريعها البحثية والتنموية لمعالجة القضايا البيئية، مسجلة بذلك عدداً من نتائجها العلمية كبراءات اختراع، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها، حيث تم إنشاء وحدة لتحلية المياه ومعالجتها بهدف إيجاد طرق لمعالجة وتحلية المياه باستخدام المواد البوليمرية المستهلكة القابلة للتحلل وغير مستهلكة للطاقة، و لتنقية كذلك مخلفات المصانع من المياه من المعادن الثقيلة، وعقد الشراكات الإستراتيجية لاستكشاف فرص لإنشاء برامج بحثية في مختلف جوانب تحلية مياه البحر، وتركيز مشاريع البحوث على تطوير تقنيات التحلية القائمة على كل الأغشية والحرارة وتطوير تقنية البوليمرات لاستخلاص الماء والأملاح وتحديد الحلول للمشاكل المزمنة المرتبطة بصناعة التحلية وإطلاق العديد من المبادرات لتحقيق التنمية المستدامة والعمل كذلك على التفاعل مع القضايا البيئية لضمان استدامة موارد المياه وبذل السبل للمحافظة عليها.