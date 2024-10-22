الدفاع المدني ينبّه لأمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات الرياض

وأوضحت التوقعات أن المحافظات المشمولة بالحالة الجوية، تشمل: عفيف، والقويعية، والدوادمي، والزلفي، والغاط، وشقراء، وثادق، ومرات، والمجمعة، ورماح، والسليل، والأفلاج، ووادي الدواسر.