الدفاع المدني ينبّه لأمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات الرياض

نبَّهت المديرية العامة للدفاع المدني، استناداً إلى توقعات المركز الوطني للأرصاد، من احتمالية هطول أمطارٍ تراوح بين المتوسطة والغزيرة على عددٍ من محافظات منطقة الرياض، ابتداءً من اليوم الثلاثاء حتى يوم السبت 26 أكتوبر 2024.
وأوضحت التوقعات أن المحافظات المشمولة بالحالة الجوية، تشمل: عفيف، والقويعية، والدوادمي، والزلفي، والغاط، وشقراء، وثادق، ومرات، والمجمعة، ورماح، والسليل، والأفلاج، ووادي الدواسر.
وأهابت "المديرية"، بالجميع، توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات في ظل هذه الظروف الجوية.