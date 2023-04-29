كوادر"منصة المسؤولية الاجتماعية" يشيدون بدعم وزير الموارد البشرية

يذكر أن المملكة، في 23 مارس الماضي، قد احتفت بـ"يوم المسؤولية الاجتماعية"، للمرة الأولى، بعد اعتماده بشكل رسمي؛ والذي شهد إطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، وتكريم القدرات الوطنية التي عملت عليها من قبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور وزيري الاقتصاد، والبيئة والمياه والزراعة.