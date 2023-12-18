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"المواصفات": ما يثار حول حالات وفاة بالصعق جراء سخانات المياه مغلوط وغير دقيق

أكدت أن المنتجات التي ترد إلى السوق تكون مطابقة للمواصفات وتخضع للاختبار
"المواصفات": ما يثار حول حالات وفاة بالصعق جراء سخانات المياه مغلوط وغير دقيق

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حقيقة المعلومات المتداولة عن إمكانية حدوث الصعق الكهربائي من سخانات المياه.

وقالت الهيئة: راجت في وسائل التواصل الاجتماعي أخبار وفيات بسبب سخانات المياه.

ولاستكشاف الحقيقة بشأن ذلك؛ قال المهندس وائل الذياب مدير إدارة المواصفات الكهربائية بالهيئة: هذه المعلومات مغلوطة وغير دقيقة، والأساس أن جميع المنتجات التي ترد إلى السوق تكون مطابقة لمواصفات الهيئة ويتم اختبارها في ظروف غير عادية.

وأضاف: يحدث في بعض الحالات أن يكون السخان قد تم تركيبه بطريقة خاطئة، أو لم يتم ربطه بدائرة مستقلة، أو لم يتم وضع قاطع في حالة وجود أي تسرب للتيار.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
سخانات المياه

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