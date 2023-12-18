"المواصفات": ما يثار حول حالات وفاة بالصعق جراء سخانات المياه مغلوط وغير دقيق

وأضاف: يحدث في بعض الحالات أن يكون السخان قد تم تركيبه بطريقة خاطئة، أو لم يتم ربطه بدائرة مستقلة، أو لم يتم وضع قاطع في حالة وجود أي تسرب للتيار.