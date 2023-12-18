"المواصفات": ما يثار حول حالات وفاة بالصعق جراء سخانات المياه مغلوط وغير دقيق

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حقيقة المعلومات المتداولة عن إمكانية حدوث الصعق الكهربائي من سخانات المياه.
وقالت الهيئة: راجت في وسائل التواصل الاجتماعي أخبار وفيات بسبب سخانات المياه.
ولاستكشاف الحقيقة بشأن ذلك؛ قال المهندس وائل الذياب مدير إدارة المواصفات الكهربائية بالهيئة: هذه المعلومات مغلوطة وغير دقيقة، والأساس أن جميع المنتجات التي ترد إلى السوق تكون مطابقة لمواصفات الهيئة ويتم اختبارها في ظروف غير عادية.
وأضاف: يحدث في بعض الحالات أن يكون السخان قد تم تركيبه بطريقة خاطئة، أو لم يتم ربطه بدائرة مستقلة، أو لم يتم وضع قاطع في حالة وجود أي تسرب للتيار.