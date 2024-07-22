مدة الإلغاء والتكاليف.. اعرف حقك عند "تأخر تسليم منتج في التجارة الإلكترونية"

وأوضحت الوزارة، أن حق المتسوّق عند تأخر التسليم في التجارة الإلكترونية يترتب ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى للتسليم أو التنفيذ، ويتمثل هذا الحق في أنه "يحق للمستهلك إلغاء العملية إذا تأخر المتجر عن التسليم مدة تزيد على 15 يوماً".