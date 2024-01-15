الحرس الثوري الإيراني يتبنى قصف مدينة أربيل العراقية بصواريخ باليستية

ونقل الإعلام الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري الإيراني القول إن "تنظيم داعش تعرض إلى الاستهداف في "سوريا المحتلة" ردًا على الهجمات "الإرهابية" التي شنها التنظيم في الآونة الأخيرة بإيران".