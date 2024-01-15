الحرس الثوري الإيراني يتبنى قصف مدينة أربيل العراقية بصواريخ باليستية
تبنى الحرس الثوري الإيراني القصف الذي طال مدينة أربيل شمال العراق، مشيرًا إلى أنه هاجم "مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران" في المدينة.
وفي التفاصيل، أوضح الحرس الثوري أن القصف جاء ردًا على "الجرائم الأخيرة" التي ارتكبها "أعداء إيران".
وأضاف البيان: "نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعددٍ من الصواريخ الباليستية وتم تدمير الأهداف والتفاصيل ستعلن لاحقًا".
ونقل الإعلام الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري الإيراني القول إن "تنظيم داعش تعرض إلى الاستهداف في "سوريا المحتلة" ردًا على الهجمات "الإرهابية" التي شنها التنظيم في الآونة الأخيرة بإيران".
وأفادت مصادر أمنية بأن مطار أربيل العراقي أوقف الملاحة الجوية بعد دوي انفجارات بالمدينة، وفقًا لسكاي نيوز عربية .
وتواصل المضادات الجوية إطلاق النار وصافرات الإنذار تدوي في أربيل، مشيرًا إلى أن الصواريخ أطلقت من مدينة كرمنشاه الإيرانية حسبما أوردت مصادر أمنية.