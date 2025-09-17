الهيئة الملكية لمدينة الرياض وإمارة منطقة الرياض تنظمان "جولة في قصر الحكم" احتفاءً باليوم الوطني الخامس والتسعين

وتمكِّن الفعالية زوّار القصر -في فرصة نادرة- من التجوُّل داخل ردهاته وأجنحته، التي تضمُّ مكتبًا لخادم الحرمين الشريفين، ومكتبًا لأمير منطقة الرياض، وصالة كبرى للاستقبال، ومجالس ملحقة بها، وصالة رئيسة للطعام، وقاعات، ومعالم أخرى تجمع بين أصالة الماضي، وحيوية الحاضر. وخُصصت مواقع تصوير تتيح للزوار توثيق تجربتهم الفريدة وجولتهم في أروقة القصر التاريخية.