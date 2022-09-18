الرياض تحتضن ندوة ثقافية حول استخدام الإبل خلال جهود توحيد المملكة

دعا نادي الإبل إلى عقد ندوة ثقافية تحت عنوان "دور الإبل في توحيد المملكة" بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وبالتفاهم مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامّة.
وسيحتضن مقرّ المكتبة في الرياض الندوة التي سيحضرها مثقفون وأدباء ومهتمّون بالتاريخ ومُلاّك إبل، وذلك مساء يوم الاثنين التاسع عشر من سبتمبر الجاري.
وستتناول الندوة عنوانين إلى جانب العنوان الرئيس الذي سيقدّمه الباحث تركي الغنّامي، وسيعرض الدكتور سعيد القحطاني ورقة حول "استرداد الرياض على يد المغفور له الملك عبدالعزيز"، بينما سيطرح الدكتور إبراهيم الدغيري موضوعاً عن "دور الإبل في النقلة الحضارية للجزيرة العربية قديماً وحديثاً".
وأتت الندوة الثقافية ضمن مذكرة تفاهم موقَّعة بين نادي الإبل ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، تشمل تبادل الخبرات في مجال البحوث والدراسات حول الإبل، والاستفادة من مخزون المكتبة الثقافي والعلمي لدعم برامج النادي.
ونصَّت الاتفاقية على تنسيق التعاون بين النادي والمكتبة لتأسيس "مركز معلومات الإبل"، الذي سيتضمَّن مكتبةً متخصِّصة، تُعنى بجميع المصادر، وحصر الإنتاج الفكري الخاص بالإبل، وتوظيف علاقات وخبرات وكوادر الطرفين؛ لخدمة أهدافهما المشتركة.
ويسعى نادي الإبل، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة إلى الشراكة والتعاون بينهما حول ثقافة الإبل، وتحقيق التكامل في الأنشطة العلمية والثقافية.