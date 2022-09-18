الرياض تحتضن ندوة ثقافية حول استخدام الإبل خلال جهود توحيد المملكة

وستتناول الندوة عنوانين إلى جانب العنوان الرئيس الذي سيقدّمه الباحث تركي الغنّامي، وسيعرض الدكتور سعيد القحطاني ورقة حول "استرداد الرياض على يد المغفور له الملك عبدالعزيز"، بينما سيطرح الدكتور إبراهيم الدغيري موضوعاً عن "دور الإبل في النقلة الحضارية للجزيرة العربية قديماً وحديثاً".