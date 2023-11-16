"مرشدك الزراعي".. ملوحة مياه الري تؤثر سلبًا على نمو أشجار النخيل وحجم الثمار

ونصح المسند المزارعين باستخدام الأسمدة العضوية وعدم الإسراف في الأسمدة الكيميائية التي تساعد على زيادة الملوحة، وكذلك عملية تنظيم الري؛ حيث لا يحدث تزهير للتربة، وتكون غير صالحة لامتصاص العناصر الغذائية من النخلة.