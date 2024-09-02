جرفتها الأمواج.. العثور على جثة سائح سعودي على شاطئ بتايلند

تُوفي سائح سعودي، يبلغ من العمر 30 عاماً، غرقاً، في أثناء السباحة على شاطئ كارون الشهير بمدينة فوكيت بتايلند، حيث تمّ العثور على جثته على الشاطئ، وفقاً للتقارير التايلندية.
وأفادت التقارير بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً مساء أمس الأحد، عن وجود جثة على الشاطئ، وتمّ التعرُّف على هوية المتوفى، ويُعتقد أن الأمواج جرفته في أثناء السباحة.
كما أشارت التقارير إلى أن الفحوصات الأولية أظهرت عدم وجود علامات اعتداءٍ على جسده، وتمّ نقل الجثة إلى مستشفى "تشيرا فوكيت"؛ لإجراء فحصٍ طبي شامل، وتحديد سبب الوفاة بشكلٍ دقيق.
وكان من المقرر أن يعود جثمان المتوفى إلى السعودية اليوم الإثنين.