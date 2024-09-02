جرفتها الأمواج.. العثور على جثة سائح سعودي على شاطئ بتايلند

تُوفي سائح سعودي، يبلغ من العمر 30 عاماً، غرقاً، في أثناء السباحة على شاطئ كارون الشهير بمدينة فوكيت بتايلند، حيث تمّ العثور على جثته على الشاطئ، وفقاً للتقارير التايلندية.